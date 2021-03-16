شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: الأهلى أظهر شخصيته رغم الظروف الصعبة وخطوة مهمة نحو التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادى الأهلى، أن الفريق أظهر شخصيته اليوم وحقق المطلوب، بعد الفوز بثلاثة أهداف على فيتا كلوب في إطار الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة الأهلى: "إحنا اللى حطينا نفسنا في الموقف ده، صحيح أن التوفيق مكانش معانا ولكن مباراة اليوم كانت مغايرة وفرضنا شخصيتنا على المباراة، واستغلينا الفرص وحققنا الفوز بثلاثة أهداف في أجواء صعبة وملعب صعب، لكن ربنا غيرلنا الجو بنزول المطر ولطف الأجواء إلى حد ما".

وأضاف مدير الكرة بالأهلى: "الفوز على فيتا مباراة وانتهت ضمن مشوارنا في البطولة وهى خطوة مهمة، ونفكر في المباريات المقبلة، والأهم إظهار شخصيتنا رغم الغيابات التي يعانى منها الفريق مثل صلاح محسن اللى حس بشد في الأمامية وعلى معلول وكهربا وغيرهم".

وأوضح سيد عبدالحفيظ: "أهمية الفوز أنها جاءت على فريق في نفس مكانتك في المجموعة بـ4 نقاط، فالفوز يمنحنا الأفضلية في النقاط وكمان في المواجهات المباشرة، لذلك كان علينا ضغط كبير من أجل تحقيق الفوز اللى أعتقد أنه خطوة مهمة في طريق التتويج بالبطولة".

وكان الأهلى فاز بثلاثة أهداف على فيتا كلوب عن طريق كل من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.