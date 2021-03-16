شكرا لقرائتكم خبر عن العامرى فاروق: هدفنا تحقيق النجمة العاشرة ولاعبو الأهلى أوفوا بما وعدوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى، ورئيس البعثة، أن لاعبى الأهلى أوفوا بعهدهم مع الجمهور وتصحيح المسار، بعد الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

وقال العامرى فاروق في تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة الأهلى: "مبروك للاعبى الأهلى اللى قالوا أنهم هيرجعوا بالثلاث نقاط وتعويض الجمهور عن التعادل في القاهرة وأوفوا بكلامهم لأنهم رجالة وقادرين على إعادة الأمور إلى نصابها والتأهل متصدرين المجموعة".

وأضاف رئيس البعثة: "هدفنا الحصول على البطولة والنجمة العاشرة، وما حدث اليوم ما هو إلا تصحيح لما حدث في القاهرة وتعويض من اللاعبين للجماهير، والأهم حاليا العودة بسلام إلى القاهرة".

وكان الأهلى فاز بثلاثة أهداف على فيتا كلوب عن طريق كل من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.