شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: مروان وبواليا استعادا الثقة.. واستبعاد صلاح محسن بسبب الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى قمصان مدرب النادى الأهلى، أن الفوز على فيتا كلوب يعكس قيمة لاعبى الفريق الذين يظهرون في المواقف الصعبة، وذلك بعد الفوز بثلاثة أهداف فى إطار الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال سامى قمصان في تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة الأهلى: "النادى الأهلى كبير واللاعبون الكبار بيظهروا في الأوقات الصعبة، وربنا كان رؤوف بنا بنزول المطر الذى غير حرارة الجو واللاعبون قدموا مباراة رائعة اليوم".

وأضاف سامى قمصان: "تصميم اللاعبين على إنهاء المباراة منذ البداية كان حاسما حتى لا يحدث مثل ما حدث في مباراة القاهرة، والحمد لله كان معانا التوفيق على الجون وسجلنا ثلاثة أهداف وهو ما افتقدناه في مباراة القاهرة".

وأوضح مدرب الأهلى: "لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين للاستمرار على هذا النهج أمام المريخ السودانى وسيمبا التنزانى للتأهل كمتصدر للمجموعة والتي هي مكانة الأهلى، وما قام به اللاعبون هو طبيعى في النادى الأهلى، والخبرة دائما تظهر في المواجهات الصعبة".

وتابع سامى قمصان: "مروان ظهر بشكل مميز يعيد له الثقة وكذلك والتر بواليا الذى مرر هدف طاهر محمد طاهر بشكل رائع يؤكد على استعادته الثقة، بالإضافة للمستوى المميز الذى قدمه محمد شريف، ولولا الإصابة كان سجل مرة أخرى".

وأضاف سامى قمصان: "استبعاد صلاح محسن بسبب شكواه من العضلة الأمامية، حيث فضل موسيمانى عدم المجازفة به وإراحته للمباريات المقبلة".

وكان الأهلى فاز بثلاثة أهداف على فيتا كلوب عن طريق كل من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.