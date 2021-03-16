شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى بدورى الأبطال الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلى فى تحقيق المراد بفوز غالى وعريض على فيتا كلوب الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الشهداء بكينشاسا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ليحتل الأهلى المركز الثانى بالمجموعة برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزانى الذى حقق الفوز هو الأخر بثلاثية نظيفة على المريخ السودانى رافعا رصيده إلى 10 نقاط.

جاءت ترتيب المجموعة على النحو التالى :-

سيمبا التنزانى الأول برصيد 10 نقاط

الأهلى المركز الثانى برصيد 7 نقاط

فيتا كلوب الثالث 4 نقاط

المريخ السودانى نقطة وحيدة

تشكيلة الأهلى أمام فيتا

خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن.

أهداف الأهلى

سجل أهداف الأهلى فى المباراة كلا من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة .