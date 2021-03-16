شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. وأرفض محاسبة موسيمانى بالقطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وائل جمعة لاعب الأهلى السابق، بمستوى الفريق الأحمر عقب الفوز الكبير بثلاثة أهداف نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى فى دورى أبطال أفريقيا اليوم، وقال فى تصريحات تليفزيونية إن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وكان لديهم الدافع الكبير لتحقيق الإنتصار والعودة بالنقاط الثلاث.

وقال جمعة إن لاعبى الأهلى تحلوا بالسرعة والتركيز، وهو ما تسبب فى تسجيل 3 أهداف، بجانب التأمين الدفاعى الجيد لتخرج النتيجة لصالح الأهلى لعبا ونتيجة.

أضاف الصخرة أن موسيمانى المدير الفنى للأهلى أدار المباراة ببراعة ويستحق التحية اليوم، قائلا:" أرفض محاسبة موسيمانى بالقطعة فهو مدرب جيد وحقق الأهداف التى جاء من أجلها، ويواجه حاليا ظروفا صعبة بسبب الغيابات والإصابات، لكن بشكل عام فهو مدرب ناجح مع الأهلى".

وطالب جمعة لاعبو الأهلى باستغلال الفرصة وتقديم أفضل أداء مثلما يفعل محمد شريف الذى يقاتل من أجل الحفاظ على مكانه فى تشكيل الأهلى الأساسى، بعكس مروان محسن الذى مازال غير موفق فى الأهلى.

وأدى النادى الأهلي مباراة قوية وكشر عن أنيابه وحقق فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولى، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى فى المباراة كلا من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.