شاهد فرحة لاعبى الأهلى بعد الفوز بثلاثية على فيتا كلوب بغرفة خلع الملابس

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القاهرة - سامية سيد - شهدت غرفة خلع الملابس بملعب الشهداء بالكونغو فرحة للجهازالفنى لفريق النادى الأهلى، واللاعبين بالفوز بثلاثية نظيفة على فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

وتتجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من ملعب الشهداء الذى شهد مباراة فيتا كلوب إلى مطار ندجيلى فى العاصمة الكونغولية كينشاسا استعدادا لرحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.

وتم الاتفاق على أن البعثة تغادر إلى المطار مباشرة عقب الانتهاء من المباراة لتبدأ رحلة العودة إلى القاهرة من خلال استقلال حافلة من من الملعب مباشرة إلى العاصمة كينشاسا، حيث يتواجد المطار الذى سيغادر منه الأهلى إلى القاهرة.

سجل أهداف الأهلى فى المباراة كلا من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة بعد سيمبا التنزانى المتصدر بـ10 نقاط، بينما تجميد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، فى المركز الثالث، وأخيرا المريخ السودانى رابعا برصيد نقطة واحدة.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن.