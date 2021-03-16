شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الأوروجواى أول منتخب يفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم 1930 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الأوروجواى لكرة القدم، بأول نسخة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، وكان ذلك في عام 1930م، وهو العام الذي أسَّس فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أول مسابقة رسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بمشاركة العديد من المنتخبات الوطنية من مختلف أنحاء العالم.

ونجح منتخب الأوروجواى فى تخطى جميع مراحل البطولة ليصل إلى المباراة النهائية، ومن ثم تحقيق لقب البطولة كأولِ منتخبٍ يفوز بأول بطولةٍ رسميةٍ لكأس العالم.

واستضافت الأوروجواى بطولة كأس العالم بنسختها الأولى في عام 1930م، واستهلَّ منتخب الأوروجواى مشواره في البطولة باللعب مع منتخب البيرو، وأقيمت هذه المباراة ضمن مباريات المجموعة الثالثة في ملعب سنتيناريو ، الواقع في عاصمة الأوروجواى مونتيفيديو، وتمكن أصحاب الأرض خلالها من التغلب على البيرو بنتيجة هدف دون مقابل أحرزه اللاعب الأوروجوياني هيكتور كاسترو في الدقيقة الستين من عمر المباراة.

وخاض منتخب الأوروجواى مباراته بعد ذلك مع المنتخب الرومانى، وتمكّن من الفوز عليه، ليتصدر بذلك مجموعته ويتأهل إلى الدور نصف النهائى والذى التقى فيه مع المنتخب اليوغسلافى وفاز عليه بنتيجة ستة أهدافٍ مقابل هدفٍ وحيد، ومنه صعد منتخب الأوروجواى إلى الدور النهائي ليواجه المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية، وتمكَّن منتخب الأوروجواى فى النهاية من الفوز على الأرجنتين بنتيجة أربعة أهدافٍ مقابل هدفين، ليحرز بذلك لقب كأس العالم لكرة القدم.