الامارات | أتلتيكو ينتظر سواريز لرد الدين إلى تشلسي.. والبايرن مرشح فوق العادة

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو ينتظر سواريز لرد الدين إلى تشلسي.. والبايرن مرشح فوق العادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب مرشحا فوق العادة غداً، لبلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف لاتسيو الايطالي، فيما يراهن أتلتيكو مدريد على هدافه الأوروغوياني لويس سواريز لرد الدين إلى تشلسي الانجليزي. ويخوض بايرن ميونيخ مباراة "شكلية" أمام لاتسيو بعدما حسم مباراة الذهاب 4-1، كانت بمثابة صحوة له بعدما خسر قبلها امام اينتراخت فرانكفورت 2-1 في الدوري المحلي، حقق بعدها ثلاثة انتصارات متتالية في البوندسليغا ووسع الفارق الى أربع نقاط بينه وبين مطارده المباشر لايبزيغ الذي ودّع المسابقة القارية الاسبوع الماضي على يد ليفربول الانجليزي.

وبعدما خرج من ثمن النهائي الموسم الماضي على يد بايرن ميونيخ، يمني تشلسي النفس ببلوغ ربع نهائي الكأس ذات الأذنين الطويلتين للمرة الأولى منذ موسم 2013/2014. وقتها بلغ "البلوز" دور الأربعة قبل أن يتم إقصاؤهم من قبل أتلتيكو مدريد، وبالتالي فإن مواجهة الغد ستكون ثأرية للنادي اللندني ومدرّبه الجديد الألماني توماس توخل معوّلا على فوزه الثمين ذهابا بهدف مهاجمه الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو.

ويعوّل تشلسي على سجله الرائع مع توخل حيث لم يخسر أيا من مبارياته الـ12 (8 انتصارات) في مختلف المسابقات، منذ توليه الإشراف على ادارته الفنية مطلع العام الحالي خلفا لفرانك لامبارد. لكن مهمة تشلسي لن تكون سهلة أمام أتلتيكو مدريد الذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل الموسم الماضي في الدور ذاته عندما جرد ليفربول من اللقب القاري العريق بالفوز عليه 3-2 بعد التمديد في "أنفيلد" بعدما كان حسم مباراة الذهاب 1-صفر على أرضه.

كما أن الفريق اللندني حقق فوزا واحدا فقط على أرضه في المسابقة القارية العريقة هذا الموسم، وكان على حساب رين الفرنسي 3-صفر في دور المجموعات، حيث سقط في فخ التعادل السلبي امام اشبيلية الاسباني والايجابي امام كراسنودار الروسي 1-1، وإن كان التعادل يكفيه لبلوغ ربع النهائي.

ويدخل الفريقان المباراة على وقع تعثر مخيب في الدوريين المحليين، فأتلتيكو مدريد، متصدر الليغا، سقط امام مضيفه خيتافي بالتعادل سلبا ما كلفه تقلُّص الفارق بينه وبين مطارده المباشر برشلونة إلى أربع نقاط، ولم تكن حال تشلسي رابع الدوري الممتاز والذي يصارع من أجل مقعد في المسابقة القارية الموسم المقبل، أفضل من الفريق الإسباني، وسقط بدوره في فخ التعادل بالنتيجة ذاتها امام مضيفه ليدز يونايتد.

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