الامارات | محمد بن راشد يصدر قرارين بتشكيل مجلس إدارة "دبي لسباق الخيل" و"دبي للفروسية"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر قرارين بتشكيل مجلس إدارة "دبي لسباق الخيل" و"دبي للفروسية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (11) لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والقرار رقم (12) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفروسية.

وتم تشكيل مجلسي الإدارة المُشار إليهما، برئاسة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، وعُضويّة: محمـد عيـسى العظـب، وخليفة ثاني بن عبود الفلاسي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُلغى بموجب هذين القرارين كل من القرار رقم (17) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والقرار رقم (18) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذين القرارين. ويُعمل بالقرارين الجديدين من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news