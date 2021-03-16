الامارات | رسمياً.. الهولندي تين كات مدرباً للوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الهولندي تين كات مدرباً للوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوحدة اليوم رسمياً التعاقد مع المدرب الهولندي تين كات، لتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم حتى يونيو 2022. وذكر النادي في بيان صحافي: تتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للمدرب الجديد، وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير النادي في الفترة المقبلة. وتعد هذه الولاية الثانية للمدرب الهولندي في تدريب الوحدة، إذ سبق أن خاض تجربة قصيرة مع العنابي في موسم 2018/2019.

ووقع تين كات على العقد بعد وصوله إلى أبوظبي، حيث تم تقديمه اليوم بحضور خالد الهنائي المدير التنفيذي للنادي، وعامر الصيعري عضو مجلس الإدارة.

وهذه أيضاً التجربة الـ21 في مشوار المدرب صاحب الـ66 عاماً منذ 1990، حيث حقق أربع بطولات خلال العقود الثلاث الماضية، بدأها بكأس هنغاريا مع فريق بودابست عام 1999، ثم حقق بطولة الدوري الهولندي عام 2006 مع فريق أياكس، ومعه أيضاً نال بطولة السوبر عامي 2007 و 2008.

وسبق له المرور بتجربتين مساعداً للمدرب: الأولى مع برشلونة الإسباني بين 2003 و2006 برفقة مواطنه فرانك ريكارد، أما الثانية فكانت مع تشلسي الإنجليزي عام 2007 مع الإسرائيلي أبراهام جرانت.

ولا تعد المنطقة الخليجية جديدة في مشوار تين كات، إذ سبق له قيادة الدفة الفنية لخمسة أندية في المنطقة، بينها ثلاثة في الدوري الإماراتي، هي شباب الأهلي (الأهلي سابقاً) عام 2010، والجزيرة والوحدة على التوالي موسمي 2018 و 2019، بالإضافة إلى أم صلال موسم 2011، وأخيراً خاض تجربة مع اتحاد جدة السعودي.

وامتهن تين كات التدريب بعد رحلة دامت 15 عاماً لاعباً لكرة القدم. وسيتسلم المهمة التدريبية في الوحدة اليوم، حيث يحل خلفاً للمدرب السابق، الصربي رازوفيتش، الذي رحل مباشرة بعد الخسارة من العين برباعية.

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