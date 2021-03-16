شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة الأهلي من الكونغو بعد ثلاثية فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ملعب الشهداء الذي يحتضن مباراة فيتا كلوب إلى مطار «ندجيلي» في العاصمة الكونغولية كينشاسا عقب انتهاء المباراة مباشرة؛ لبدء رحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.

ويلعب الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي المصري حقق فوزا غاليا على فيتا كلوب بثلاثية نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم محمد شريف للأهلي خلال مباراة فيتا كلوب عند الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا. وجاء هدف محمد شريف بتسديدة صاروخية عالمية بعدما استلم الكرة العالية والذي تركها تزل على الأرض مرة واحدة وسددها بقوة لتسكن شباك فيتا كلوب.

وعند الدقيقة 15 دقيقة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب خلال اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أضاع مروان محسن هدفا محققا بعدما انفرد بحارس فيتا كلوب، بعدما سدد المهاجم المصرى الكرة وتصدر لها حارس الفريق أصحاب الأرض.

وعزز الأهلي تقدمه بهدف ثاني خلال لقاء فيتا كلوب المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا. وسجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني بتسديدة أرضية صاروخية من الجانب الأيمن للنادي الأهلي عند الدقيقة 19.

ونحج طاهر محمد طاهر في تسجي الهدف الثالث للنادي الأهلي أمام فيتا كلوب خلال اللقاء المقام بينمها حاليا على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وعند الدقيقة 79 سجل طاهر هدف الأهلي الثالث بعدما استلم الكرة العرضية الأرضية من والتر بواليا الذي دخل شارك في اللقاء بديلا لمروان محسن، ليسدها مباشرة طاهر في شباك فيتا كلوب

وتعرض محمد شريف نجم الأهلي لإصابة خطيرة خلال الشوط الأول لمباراة فيتا كلوب بعدما استلم الكرة تجاه مرمى الفريق الكونغولي ولكن الكرة وقفت تحدت قدمه، الذي على أثرها أثارت خوف جماهير الأهلي من إصابته بالرباط الصليبي.

الشوط الأول

بدأ الأهلي الشوط الأول بضغط كبير وسمحت فرصتين شبه محققتين، عن طريق محمد شريف الذي وصلت له الكرة في الثواني الأولى للمباراة وسدد الكرة بقوة تجاه المرمى الكونغولي ولكن حارس مرمى أصحاب الأرض تصدى لها بشكل مميز. وجاءات اللقطة الثانية عن طريق محمد شريف الذي انفرد بحارس فيتا ولكن لم يتمكن من لحاق الكرة الطولية التي لعبت من قبل عمرو السولية.

بعد ثواني من تسجيل الأهلي هدف التقدم عن طريق محمد شريف، أضاع محمد مجدي أفشة هدفا ثان محققا بعدما استلم الكرة داخل منطة الجزاء لفريق فيتا كلوب، بعدما استلم الكرة ونجح في مرواغة مدافع أصحاب الأرض ولكن اللقطة الأخيرة لم ينفذها بشكل متقن وسدد الكرة في المدرجات بدلا من الشباك.

وطوال منتصف الشوط الأول لم يصل فريق فيتا كلوب بشكل مباشر على مرمى محمد الشناوي الذي تعامل بشكل مميز مع الركة الركنية الذي نفذها أحد لاعبي الفريق الكونغولى على العرضة القريبة وأخرجها حارس الأهلي ببراعة عند الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وانكمش الأهلي نسبيا عقب مرور الدقيقة 33 وحاول حصر اللعب في وسط المعلب لمنع المنافس من بناء هجمات على مدافعي الأحمر، وفي نفس الوقت لتهدئة اللعب والتقاط الأنفاس بالنسبة للاعبي الأهلي الذين بذلوا مجهودا كبيرا خلال الشوط الأول.

وتعرض محمد شريف نجم الأهلي لإصابة خطيرة خلال الشوط الأول لمباراة فيتا كلوب بعدما استلم الكرة تجاه مرمى الفريق الكونغولي ولكن الكرة وقفت تحدت قدمه، الذي على أثرها أثارت خوف جماهير الأهلي من إصابته بالرباط الصليبي، ولكن عاد للمستطيل الأخضر بعدما غادر الملعب واطمئان عليه طبيب الفريق أحمد أبوعبلة، وكلن عند الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول سقط محمد شريف على الأرض وغادر الملعب.

الشوط الثاني

ودفع بيتسو موسيماني بالجناج المهاجم طاهر محمد طاهر في الشوط الثاني من مباراة فيتا كلوب بدلا من محمد شريف الذي تعرض للإصابة في نهاية الشوط الأول، ولم يجري الفريق أصحاب الأرض أى تعديلات على تشكيل فريقه الذي بدأ الشوط الأول.

وعند الدقيقة 50 جاءت الخطورة الأولى لفريق فيتا كلوب، بعدما سجل أتشيلا لاعب الفريق الكونغولي صاروخية اصطدمت في عارضة محمد الشناوي ليضيع فرصة الهدف الأول لأصحاب الأرض.

ونحج طاهر محمد طاهر في تسجي الهدف الثالث للنادي الأهلي أمام فيتا كلوب خلال اللقاء المقام بينمها حاليا على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وعند الدقيقة 79 سجل طاهر هدف الأهلي الثالث بعدما استلم الكرة العرضية الأرضية من والتر بواليا الذي دخل شارك في اللقاء بديلا لمروان محسن، ليسدها مباشرة طاهر في شباك فيتا كلوب>

تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، أعلن عن تشكيل فريقه في مواجهة فيتا كلوب بطل الكونغو، في اطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي يستضيفها ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، مجدي أفشة، جونيور أجايي

الهجوم: محمد شريف- مروان محسن

وشهدت مدينة كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية أمطارًا غزيرة منذ الصباح الباكر، والتي أدت إلى غرق شوارع المدينة وشلل مروري في العديد من شوارعها الرئيسية، فيما تستضيف المدينة على استاد الشهداء مباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.