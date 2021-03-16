شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق رقماً قياسياً عقب الفوز على فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق النادي الأهلي فوزاً كاسحاً على حساب فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة على ملعب الأخير، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي رقماً قياسياً شخصياً بعد فوزه على فيتا بثلاثية نظيفة.

ويعتبر الفوز على فيتا كلوب هو أكبر انتصار في تاريخ الأهلي خارجياً بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسبق أن فاز الأهلي خارج ملعبه في مجموعات دوري الأبطال بفارق هدفين فقط، وذلك على حساب بتروأتلتيكو الأنجولي بنتيجة 3/1 في 2001، وعلى القطن الكاميروني في 2017 بثنائية نظيفة، قبل أن يحقق الأكبر اليوم بثلاثة نظيفة في مرمى فيتا كلوب الكونغولي.