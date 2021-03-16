شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سيمبا يطيح بالمريخ ويقلب موازين مجموعة الاهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ الفريق الكروي الاول بنادي سيمبا التنزانى على صدارة المجموعة الأولى عقب فوزه على المريخ السوداني بثلاثية نظيف فى المباراة التي جمعتهما عصرا ضمن منافسات الجولة الرابعة فى بطولة دوري أبطال افريقيا .

أرتفع رصيد الفريق التنزاني الى 10 نقاط حافظ بهم على صدارة المجموعة بعدما حقق فوزه الثالث على التوالى ويبقي الفريق الوحيد فى مجموعة النادى الأهلى الذى لم يتعرض للخسارة .

وكانت مباراة الاهلى مع فيتا كلوب قد شهدت فوز النادي الاهلى 3/ 0 سجل أهداف الاهلى محمد شريف ومجدي افشة و طاهر محمد طاهر .

وجاء ترتيب مجموعة الاهلى بدوري ابطال افريقيا احتل سينبا التنزاني الصدارة ب10 نقاط ثم الاهلى ب7 نقاط و فيتا كلوب فى المركز الثالث ب 4 نقاط و بقي المريخ فى المركز الاخير بنقطة واحده وخرج رسميا من منافسات التاهل لدور الثمانية .