شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى: شرف عظيم أن أصل لهذا العدد من المباريات مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى ليونيل ميسي، قائد برشلونة، سعادته البالغة بمعادلة الرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بقميص البارسا، والمسجل باسم تشافي هيرنانديز.

وخاض ميسي مباراته رقم 767 مع نادي برشلونة في جميع المسابقات أمام هويسكا، أمس الإثنين، وهو نفس عدد المباريات التي لعبها تشافي قبل رحيله في صيف 2015.

وبات بإمكان ميسي أن يكون اللاعب الأكثر مشاركة فعليا بقميص برشلونة، في مباراة ريال سوسييداد المقبلة في الليجا.

وعقب نهاية مباراة هويسكا، كتب ميسي عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "إنه لشرف عظيم أن أصل إلى هذا العدد من المباريات مع برشلونة، شكرا لجميع الزملاء الذين رافقوني في هذه السنوات، ولعائلتي وأصدقائي الذين كانوا بجانبي دائمًا".

وسجل ميسي في شباك هويسكا هدفا تاريخيا، بعد أن أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى الذي يسجل 20 هدفا أو أكثر في مسابقة الدوري للموسم الثالث عشر على التوالي.