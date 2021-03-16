شكرا لقرائتكم خبر عن اروابارينا: بيراميدز استعد بشكل قوى لمواجهة نامونجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، إن الفريق استعد بشكل قوي لمباراة نامونجو التنزاني غدا، موضحا أن صاحب الأرض قوي ويحتاج للثلاث نقاط، ولكن بيراميدز حضر لدار السلام لتحقيق الفوز.

وشدد المدرب في المؤتمر الصحفي على أن الفريق لم يكن أمامه وقت للراحة على الإطلاق خاصة وأنه لعب مباراة في كأس مصر أمام العبور قبل السفر مباشرة إلى دار السلام، وبالتالي لم يكن هناك أي وقت لتجهيز المزيد من العناصر للمشاركة، وأوضح أن الفريق استعد جيدا واللاعبون على أتم استعداد للعودة بثلاث نقاط.

وأشاد المدرب بملعب تنزانيا الوطني الذي سيحتضن المباراة غدا موضحا أنه معجب بأرضيته والتجهيزات الموجودة فيه.

فيما قال عمر جابر، قائد فريق بيراميدز إنه حضر لتنزانيا وهو يعلم جيدا مدى قوة المباراة أمام نامونجو.

وشدد جابر على علمه بمدى صعوبة اللقاء خاصة في ظل الأجواء الصعبة ودرجة الحرارة والرطوبة العالية، ومدى قوة الخصم الذي يلعب على أرضه، ولكن بيراميدز في النهاية حضر من أجل الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة.

وأوضح أنه بعد قرار الاتحاد الأفريقي بعدم حضور جماهير بالمباراة غدا باتت الأمور جيدة للغاية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

أضاف عمر جابر أن بيراميدز واللاعبون اعتادوا على الرحلات الطويلة مع الفريق ومع المنتخب الوطني بمراحله المختلفة، وبالتالي السفر إلى دار السلام في رحلة طويلة لن يكون عائقا أمام الفريق لتحقيق الفوز والعودة بثلاث نقاط جديدة في صراع التأهل للدور ربع النهائي.