شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: الفوز على ووليفرهامتون مهم للغاية ومتفائل بشأن اصابة باتريسيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انه متفائلا حيال الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى وولفرهامبتون روي باتريسيو.

وحقق ليفربول الفوز على «الذئاب» بهدف نظيف، مساء أمس الإثنين، في ختام الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واصطدمت ركبة قائد وولفرهامبتون كونور كودي، برأس الحارس باتريسيو في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتوقف اللعب أكثر من ربع ساعة، قبل أن يخرج الحارس على نقالة.

وقال كلوب في لشبكة «سكاي سبورتس»: «كان وضعا سيئا، تحدثت مع طاقم وولفرهامبتون، إنهم متفائلون، كانت صدمة، الأمر يتعلق بالنتيجة، إذا حصلنا على النقاط الثلاث بطريقة قذرة فلن أمانع ذلك، حظينا بلحظات جيدة جدا كان يمكننا خلالها الأداء بشكل أفضل، من الناحية الدفاعية المباراة بأكملها كانت جيدة، لم أحب البداية، لم نكن فعالين بما فيه الكفاية، دافعنا جيدا، طبقنا الهجوم المرتد، الكثير من كرة القدم الجيدة، الهدف الذي سجلناه كان جميلا، كنت أعتقد أن الحارس سيتصدى للكرة، لكنها دخلت مرماه، العديد من الأنباء الجيدة الليلة، لكن الأمر الأهم هو النقاط الثلاث، نريد دخول فترة التوقف الدولية بشعور إيجابي، وهذا ما حصلنا عليه».