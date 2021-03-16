شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» متحمس لمقترح رئيس ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية أن نجم التنس الإسبانى رافائيل نادال متحمس للعب فى سانتياجو برنابيو، معقل النادى الملكى، من أجل تحطيم رقم قياسى جديد فى عالم التنس. وذكر موقع essentiallysports أن فلورنتينو بيرز، رئيس نادى ريال مدريد، مصمم على أن يلعب نادال مباراة استعراضية على ملعب ريال مدريد، بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير، العام المقبل على الأرجح.

وأشار الموقع ذاته إلى أن بيريز يخطط لأن تكون المباراة بين نادال والسويسرى روجر فيدرر، ومن المتوقع أن تسجل رقما قياسياً فى حال أقيمت، وتتجاوز الرقم القياسى السابق لعدد الحضور الجماهيرى، والذى كان فى كيب تاون بين فيدرر ونادال، وبلغ 51954 متفرجا.

على جانب آخر، حثت رابطة المحترفين الأسترالية لكرة القدم، جمهور اللعبة الشعبية فى البلاد، على رفض واستنكار الإساءات العنصرية التى توجه إلى اللاعبين بعد تعرض كوسينى ينجى، مهاجم أديليد يونايتد، لإساءة من هذا النوع، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى. وشارك ينجى بديلا لأحد زملائه قبل أن يحرز هدفا ويساهم فى صنع هدف آخر خلال فوز فريقه فى الدورى المحلى 3-1 على ملبورن فيكتورى، السبت الماضى.

وبعد ذلك تعرض اللاعب لإساءة عنصرية عبر موقع إنستجرام، بينما عبر ناثان كوسمينا، المسؤول التنفيذى الأول فى أديليد يونايتد، عن صدمته وانزعاجه بسبب هذه الإساءة. واستنكر ملبورن فيكتورى الإساءة أيضا من خلال بيان أصدره.

وقال دانى تاونسند، الرئيس التنفيذى لرابطة المحترفين الأسترالية، فى بيان: «رياضاتنا فى هذه البلاد كانت دوما تتميز بالتنوع الذى يبقى من أهم نقاط قوتنا».

وأضاف البيان: «ونحن نناشد جميع مشجعى كرة القدم فى شتى أنحاء البلاد استنكار ورفض هذا الشكل من أشكال الإساءة العنصرية وإبعاده بصورة كاملة عن رياضتنا».

وقال تاونسند إن الرابطة التى تشرف على تنظيم الدورى الأسترالى للرجال والدورى النسائى تعمل بالتنسيق مع الأندية وممثلى اللاعبين والشرطة للوصول إلى من يقف وراء هذه الإساءة ومعاقبته.