شكرا لقرائتكم خبر عن «إيموبيلى» يكشف كواليس حصوله على الحذاء الذهبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلم مهاجم لاتسيو، تشيرو إيموبيلى، الحذاء الذهبى عن موسم 2019- 2020، هذا الأسبوع، فى روما، بعد تسجيله 36 هدفًا لفريقه فى الدورى الإيطالى الموسم الماضى.

وأعرب المهاجم الإيطالى (31 عامًا)، فى مقابلة أجرتها معه صحيفة (ماركا) الإسبانية، عن سعادته بحصوله على الجائزة، وصرح: «لقد عملت بجد للوصول إلى هذا الحذاء الذهبى».

وعن كونه ثالث لاعب إيطالى يحصل على هذه الجائزة بعد لوكا تونى وفرانشيسكو توتى، قال إيموبيلى: «إنهما أبطال العالم وكانا لاعبين استثنائيين، أنا فخور للغاية بأن أسير على خطاهما، وأن أرى اسمى بين لاعبى كرة القدم العظماء الذين فازوا قبلى بهذه الجائزة».

وردًا على الانتقادات التى تلقاها فى مسيرته كلاعب كرة، أجاب المهاجم الإيطالى: «ربما يمكننا أن نطلق على هذه الجائزة (نوع من الانتقام) ليس من أى شخص، لكن فى عالم كرة القدم كل شخص لديه وقته الذى يتألق فيه، والموسم الماضى كان موسمى».

وتابع: «أعلم أن العديد من الشباب لديهم أحلام، ولكنهم يمرون بوقت عصيب فى هذه الفترة من الوباء، أنا أشجعهم على المقاومة وليس الاستسلام، لدينا جميعًا الفرصة لتحقيق أحلامنا المهنية».

وحول لعبه فى 8 أندية خلال ثمانية أعوام واستمراره مع لاتسيو منذ عام 2016، قال: «نحن سعداء فى روما، عائلتى سعيدة هنا، بالتعاون مع النادى والمدير الفنى سيمونى إنزاجى، نبنى معًا مشروعًا منذ سنوات حقق لنا العديد من النجاحات، ونريد أن نعمل من أجل مزيد من الإنجازات».

وعن خلافته ميروسلاف كلوزه داخل لاتسيو، ذكر: «الأمر صعب للغاية، الوضع إلى حد ما يذكرنى بدورتموند، عندما لعبت مكان روبرت ليفاندوفسكى، من المستحيل أن أشغل الفراغ الذى تركه لاعبون استثنائيون، يمكنك فقط محاولة شق طريق نجاحك، لكنى لا أحب هذه المقارنات».

وعن تجربته مع المدير الفنى الألمانى، يورجن كلوب، مدرب دورتموند السابق وليفربول الحالى، علق إيموبيلى بقوله: «يتميز بروحه القتالية، يغرس فيك إرادة القتال على كل كرة عندما يتحدث إليك. كان ذلك مثيرًا للإعجاب».

وحول غياب إيطاليا عن كأس العالم 2018 فى روسيا، كشف أنها «كانت واحدة من أحلك اللحظات وأكثرها إحباطًا فى مسيرتى المهنية»، مشيرًا إلى أن المنتخب الإيطالى تحت قيادة روبرتو مانشينى منذ 2018 يقدم «مستوى رائعًا، والنتائج تتحدث عن نفسها».

وعن أهدافه الشخصية فى الفترة المقبلة، صرح مهاجم لاتسيو: «الأمر واضح بالنسبة لى، وآمل أن أنجزه يومًا ما، أتمنى الحصول على الحذاء الذهبى مرة أخرى، إذا أمكن ذلك».