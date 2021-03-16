شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على فيتا.. 13 انتصاراً خارجياً للأهلي في مجموعات دوري ‏أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزاً ثميناً على حساب فيتا كلوب الكونغولي، بملعب الأخير في العاصمة كينشاسا، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا، لينعش المارد الأحمر حظوظه في قطع احدى تأشيرتي التأهل لربع النهائي.

الفوز يحمل الرقم 13 على مستوى الانتصارات الخارجية للأهلي في مرحلة المجموعات برابطة دوري أبطال أفريقيا.

أول انتصار للأهلي خارج ملعبه في تاريخ مشاركاته بالمجموعات كان في مواجهة شوتنج ستارز النيجيري بنتيجة 3/2 في نسخة 1999.

انتصاران للأهلي خارج دياره في نسخة 2001 وذلك على حساب بتروأتلتيكو الأنجولي بنتيجة 3/1 ثم شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد.

في نسخة 2005 يحقق الأهلي انتصاراً مدوياً على انييمبا النيجيري في عقر داره بهدف نظيف، ويُسقط حامل لقب أخر نسختين.

تعود انتصارات الأهلي في ملاعب منافسه خلال مرحلة المجموعات نسخة 2007 بالفوز على اسيك ميموزا الايفواري بهدف نظيف.

ديناموز هراري الزيمبابوي كان ضحية الأهلي في مجموعات دوري الأبطال 2008 حيث أسقطه بطل مصر وسط انصاره بهدف دون رد.

وفي مباراة مصرية بنكهة أفريقية كان صاحبها الزمالك حقق الأهلي الانتصار بهدف نظيف في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2012.

ويعود الأهلي بانتصار ثمين من الكونغو بهدف نظيف على حساب ليوبارز في نسخة 2013.

ورغم وداع الأهلي مرحلة المجموعات في نسخة 2016 إلا أن رأس رامي ربيعة منحت الفريق فوزاً تاريخياً في المغرب على حساب الوداد البيضاوي.

ويصعق الأهلي القطن الكاميروني بثنائية في لقاء الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا نسخة 2017 بمدينة جاروا.

انتصار معتاد للاهلي في رادس على حساب الترجي التونسي في مجموعات نسخة 2018، سبقه انتصار شاق على حساب تاونشيب رولرز البوتسواني في ملعب الأخير.

وتتجدد انتصارات الأهلي الخارجية في أدغال القارة السمراء خلال مرحلة المجموعات للنسخة الجارية وذلك على حساب فيتا كلوب الكونغولي.