شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق أول انتصار لأندية مصر في الأراضي الكونغولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي انتصاراً ثميناً على حساب فيتا كلوب الكونغولي، بملعب الأخير، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وأنعش الأهلي حظوظه في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب هذا الفوز الخارجي الذي رفع رصيده للنقطة 7.

ويعتبر الفوز هو الأول لأندية مصر في جمهورية الكونغو، حيث لم يسبق لأي نادي مصر الخروج منتصراً من هناك منذ أول مباراة في عام 1969 والتي جمعت الاسماعيلي بالانجلبير «مازيمبي»، وحتى أخر مباراة للمصريين في الأراضي الكونغولية باستضافة مازيمبي للزمالك في النسخة الماضية.

وخاضت أندية مصر قبل لقاء الأهلي وفيتا 22 مباراة في الكونغو تعادلت في 6 منها وتلقت 16 خسارة دون تذوق طعم الانتصار، عقب أن يتمكن المارد الأحمر من تدوين أول انتصار مصري في الكونغو..