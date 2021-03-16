شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب وانتصار سيمبا على ‏المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزاً ثميناً على حساب مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدفين نظيفين، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 7 بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، حقق سيمبا التنزاني فوزاً كبيراً على ملعبه بثلاثية نظيفة على حساب المريخ السوداني.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الموقف في المجموعة بات على النحو التالي:

سيمبا التنزاني في الصدارة برصيد 10 نقاط

الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط

المريخ السوداني في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة