شكرا لقرائتكم خبر عن فرص وحظوظ تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز ‏على فيتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، من التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية عقب الفوز على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال وانتزاع 3 نقاط ثمينة من قلب كينشاسا.

وفي الوقت نفسه فاز فريق سيمبا التنزاني على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة بمنافسات المجموعة ذاتها.

الموقف في المجموعة بات من حيث الترتيب على النحو التالي:‏

سيمبا التنزاني في الصدارة برصيد 10 نقاط ‏

الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ‏

فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط

المريخ السوداني في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة

وفي الجولة الخامسة سيلتقي الأهلي أمام المريخ في السودان ويحل فيتا ضيفاً على سيمبا في تنزانيا، وبالجولة الأخيرة يتضيف الأهلي سيمبا في القاهرة ويلعب فيتا في الكونغو أمام المريخ.

سيناريوهات تأهل الأهلي لعد الفوز على فيتا كلوب

السيناريو الأول: جمع 3 نقاط فقط، بالفوز في أي مباراة من المباراتين المقبلتين إما على المريخ في السودان في الجولة المقبلة أو على سيمبا في القاهرة بالجولة الختامية، وقتها سيترفع رصيد الأهلي للنقطة العاشرة ويتأهل لربع النهائي، فسيكون هو أقصى عدد من النقاط يصل إلى فيتا أيضاً وتفصل المواجهات المباشرة في تأهل بطل مصر.

السيناريو الثاني: جمع نقطتين فقط، بالتعادل أمام المريخ في السودان وسيمبا بالقاهرة، وقتها سيرتفع رصيد الأهلي لـ 9 نقاط، ولكن بشرط عدم فوز فيتا كلوب على سيمبا في المباراة المقبلة.

السيناريو الثالث: جمع نقطة وحيدة فقط، بالتعادل في أحد مباراتيه أمام المريخ في السودان وسيمبا في القاهرة، والخسارة في الأخرى، وقتها سيرتفع رصيد الأهلي للنقطة الثامنة ويتأهل بشرط فوز سيمبا بتنزانيا على فيتا كلوب.