شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة التلاعب في النتائج.. المريخ السوداني يتقدم بشكوى للكاف ضد سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف نادي المريخ السوداني عن تقدمه بشكوى رسمية الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) ضد نادي سيمبا التنزاني بتهمة التلاعب بالنتائج حيث أعلن النادي عن اصابة ثمانية من لاعبيه دفعة واحدة بفيرس كورونا بعد أن تسلم نتائج التحاليل منذ قليل , وهؤلاء اللاعبين هم :

عبدالرحمن كرنقو ، التاج يعقوب ، بخيت خميس ، رمضان عجب ، توني ، بكري المدينة ، سيف الدمازين ، عماد عبدالمنعم .

ويتصدر نادي سيمبا التنزاني المجموعة حاليا بينما يتذيلها نادي المريخ السوداني التي تضم كلا من النادي الاهلي ونادي فيتا كلوب الكونغولي أيضا.

جدير بالذكر أن نتيجة مباراة الذهاب التي اقيمت بالسودان قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين

- بيان نادي المريخ السوداني على موقع تويتر -