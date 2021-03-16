شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وفيتا كلوب.. طاهر يسجل الهدف الثالث للشياطين الحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نحج طاهر محمد طاهر في تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي أمام فيتا كلوب خلال اللقاء المقام بينمها حاليا على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وعند الدقيقة 79 سجل طاهر هدف الأهلي الثالث، بعدما تسلم الكرة العرضية الأرضية من والتر بواليا الذي دخل شارك في اللقاء بديلا لمروان محسن، ليسدها مباشرة طاهر في شباك فيتا كلوب.

ودفع بيتسو موسيماني بالجناح المهاجم طاهر محمد طاهر في الشوط الثاني من مباراة فيتا كلوب بدلا من محمد شريف الذي تعرض للإصابة في نهاية الشوط الأول، ولم يجر أصحاب الأرض أي تعديلات على تشكيل فريقه الذي بدأ الشوط الأول.

وعند الدقيقة 50 جاءت الخطورة الأولى لفريق فيتا كلوب، بعدما سجل أتشيلا لاعب الفريق الكونغولي صاروخية اصطدمت في عارضة محمد الشناوي ليضيع فرصة الهدف الأول لأصحاب الأرض.

حقق الفريق الكروي للنادي الأهلي فوزا هاما على نظيره فيتا كلوب بهدفين نظيفين في الشوط الأول خلال اللقاء المقام بينهما على ملعب الشهداء في الكونغو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم محمد شريف للأهلي خلال مباراة فيتا كلوب عند الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا. وجاء هدف محمد شريف بتسديدة صاروخية عالمية، بعدما تسلم الكرة العالية والذي تركها تنزل على الأرض مرة واحدة وسددها بقوة لتسكن شباك فيتا كلوب.

وعند الدقيقة 15 دقيقة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب خلال اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أضاع مروان محسن هدفا محققا بعدما انفرد بحارس فيتا كلوب، وسدد المهاجم المصرى الكرة وتصدر لها حارس الفريق أصحاب الأرض.

وعزز الأهلي تقدمه بهدف ثان خلال لقاء فيتا كلوب المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا. وسجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني بتسديدة أرضية صاروخية من الجانب الأيمن للنادي الأهلي عند الدقيقة 19.

وتعرض محمد شريف نجم الأهلي لإصابة خطيرة خلال الشوط الأول لمباراة فيتا كلوب بعدما تسلم الكرة تجاه مرمى الفريق الكونغولي ولكن الكرة وقفت تحدت قدمه، الذي على أثرها أثارت خوف جماهير الأهلي من إصابته بالرباط الصليبي.

الشوط الأول

بدأ الأهلي الشوط الأول بضغط كبير وسنحت فرصتان شبه محققتين عن طريق محمد شريف الذي وصلت له الكرة في الثواني الأولى للمباراة وسدد الكرة بقوة تجاه المرمى الكونغولي ولكن حارس مرمى أصحاب الأرض تصدى لها بشكل مميز. وجاءت اللقطة الثانية عن طريق محمد شريف الذي انفرد بحارس فيتا ولكن لم يتمكن من لحاق الكرة الطولية التي لعبت من قبل عمرو السولية.

بعد ثوان من تسجيل الأهلي هدف التقدم عن طريق محمد شريف، أضاع محمد مجدي أفشة هدفا ثان محققا بعدما استلم الكرة داخل منطة الجزاء لفريق فيتا كلوب، بعدما تسلم الكرة ونجح في مراوغة مدافع أصحاب الأرض ولكن اللقطة الأخيرة لم ينفذها بشكل متقن وسدد الكرة في المدرجات بدلا من الشباك.

وطوال منتصف الشوط الأول لم يصل فريق فيتا كلوب بشكل مباشر على مرمى محمد الشناوي الذي تعامل بشكل مميز مع الركة الركنية الذي نفذها أحد لاعبي الفريق الكونغولى على العرضة القريبة وأخرجها حارس الأهلي ببراعة عند الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وانكمش الأهلي نسبيا عقب مرور الدقيقة 33 وحاول حصر اللعب في وسط الملعب لمنع المنافس من بناء هجمات على مدافعي الأحمر، وفي نفس الوقت لتهدئة اللعب والتقاط الأنفاس بالنسبة للاعبي الأهلي الذين بذلوا مجهودا كبيرا خلال الشوط الأول.

وتعرض محمد شريف نجم الأهلي لإصابة خطيرة خلال الشوط الأول لمباراة فيتا كلوب بعدما تسلم الكرة تجاه مرمى الفريق الكونغولي ولكن الكرة وقفت تحدت قدمه، الذي على أثرها أثارت خوف جماهير الأهلي من إصابته بالرباط الصليبي، ولكن عاد للمستطيل الأخضر بعدما غادر الملعب واطمأن عليه طبيب الفريق أحمد أبوعبلة، وفي الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول سقط محمد شريف على الأرض وغادر الملعب.

الشوط الثاني

ودفع بيتسو موسيماني بالجناج المهاجم طاهر محمد طاهر في الشوط الثاني من مباراة فيتا كلوب بدلا من محمد شريف الذي تعرض للإصابة في نهاية الشوط الأول، ولم يجر الفريق أصحاب الأرض أي تعديلات على تشكيل فريقه الذي بدأ الشوط الأول.

وعند الدقيقة 50 جاءت الخطورة الأولى لفريق فيتا كلوب، بعدما سجل أتشيلا لاعب الفريق الكونغولي صاروخية اصطدمت في عارضة محمد الشناوي ليضيع فرصة الهدف الأول لأصحاب الأرض.

ونحج طاهر محمد طاهر في تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي أمام فيتا كلوب خلال اللقاء المقام بينهما حاليا على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وعند الدقيقة 79 سجل طاهر هدف الأهلي الثالث بعدما تسلم الكرة العرضية الأرضية من والتر بواليا الذي دخل شارك في اللقاء بديلا لمروان محسن، ليسدها مباشرة طاهر في شباك فيتا كلوب

تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، أعلن عن تشكيل فريقه في مواجهة فيتا كلوب بطل الكونغو، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي يستضيفها ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، مجدي أفشة، جونيور أجايي

الهجوم: محمد شريف- مروان محسن

ويدخل الاهلي مباراة اليوم، ولا بديل عن الفوز، لاستكمال مشوار الحفاظ على لقبه الأفريقي الذي توج به في النسخة الماضية، على حساب الزمالك، خاصة وأن أي نتيجة سلبية ستهدد فرصه في الصعود للدور التالي من البطولة.

وشهدت مدينة كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية أمطارًا غزيرة منذ الصباح الباكر، والتي أدت إلى غرق شوارع المدينة وشلل مروري في العديد من شوارعها الرئيسية، فيما تستضيف المدينة على استاد الشهداء مباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.