شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يحقق انجازا جديدا مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، إنجازا جديدا عقب تسجيله هدفا فى مباراة هويسكا فى الدورى الإسبانى، والتى حقق خلالها برشلونة فوزًا عريضا على ضيفه هويسكا، بنتيجة 4-1، مساء الإثنين، حيث سجل جريزمان الهدف الثاني.

وكرر جريزمان انجاز مواطنه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بعدما سجل هدفا خلال مباراة هويسكا، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل جريزمان 150 هدفا في 381 مباراة في الليجا، بواقع 94 هدفا مع أتلتيكو مدريد و40 هدفا مع ريال سوسيداد و16 هدفا مع برشلونة.

وأصبح جريزمان ثاني لاعب فرنسي يصل إلى هذا الإنجاز بعد كريم بنزيما، الذي سجل 184 هدفا في 372 مباراة.

وواصل برشلونة سلسلة انتصاراته في الليجا، بالفوز بنتيجة 4-1 على هويسكا، مساء أمس الإثنين، في إطار منافسات الجولة 27.

وسجل لبرشلونة، ميسي هدفين في الدقيقتين 13 و90، وجريزمان في الدقيقة 35، ومينجويزا في الدقيقة 53، بينما سجل رافا مير هدف هويسكا الوحيد من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 59 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد هويسكا عند 20 نقطة في المركز الأخير.