شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: صفقة فينالدوم المحتملة لبرشلونة تقتل طموح شباب لاماسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بعض عناصر لامسيا الواعدة في برشلونة، يمكن أن تتضرر مع ارتباط الفريق الكتالوني، بإبرام صفقة مجانية الصيف المقبل.



وقالت الصحيفة الإسبانية، إنه في ظل ارتباط جورجينيو فينالدوم، بالانتقال إلى برشلونة، فإنه قدومه للكامب نو، سيأتي على حساب أحد لاعبي خط الوسط الحاليين، ويتمتع وسط برشلونة حاليا بثبات، في ظل اعتماد رونالد كومان، المدير الفني، على الثلاثي سيرجيو بوسكيس وفرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس، ومع ذلك، ففي ظل وجود فينالدوم يجب الاستفادة من قدراته سواء الدفاعية أو الهجومية والإمكانات البدنية الكبيرة التي يملكها.



وسيكون الحل الأقرب هو عودة دي يونج على رأس الدائرة على حساب بوسكيتس، ولكن في هذه الحالية سيأخذ فينالدوم مكان أحد الثنائي إلياكس موريبا وبيدري.

ويقدم موريبا حاليا فترة رائعة مع برشلونة رغم صغر سنه، حيث نال إعجاب كومان، والذي بدأ في الاعتماد عليه ضمن القوام الأساسي، نفس الأمر ينطبق على بيدري الذي حجز مقعدا أساسيا مع البارسا، منذ بداية الموسم، وقدم مستويات رائعة، ليتم ضمه رسميًا لقائمة منتخب إسبانيا.