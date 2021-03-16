شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد مهدد بإنتهاء موسمه مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، ان إيدين هازارد، سيضطر اللجوء إلى حل أخير، من أجل التخلص من كابوس الإصابات الذي يلاحقه منذ انضمامه إلى ريال مدريد.

وغاب هازارد عن الريال لفترة، قبل العودة أمام إلتشي، السبت الماضي، حيث شارك لمدة 15 دقيقة فقط، لكنه شعر بآلام في الكاحل، ليتأكد غيابه عن مواجهة أتالانتا مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة الإسبانية، ان هازراد قد يضطر لإجراء عملية جراحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لعلاج المشاكل التي عانى منها على مدار أكثر من عام في كاحله الأيسر.

وأضافت الصحيفة، أن المحيطين باللاعب مصممون على خضوعه للجراحة، أملا في استعادة مستواه المعهود الذي لم يصل إلى نصفه منذ انتقاله للريال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أسهم خضوع هازارد لجراحة جديدة باتت مرتفعة للغاية، خاصة وأنه لم يلعب براحة مطلقا منذ خضوعه للجراحة الأولى، حيث لازمته آلام الكاحل بل وتفاقمت في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال إجراء هازارد لتلك الجراحة خلال هذه الفترة، سيغيب عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم، فيما سيكون تواجده مع منتخب بلجيكا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية بالصيف محل شك.

وتعد هذه الإصابة هي العاشرة لهازارد منذ انتقاله لريال مدريد، قادمًا من تشيلسي في صيف 2019.