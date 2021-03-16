دوري ابطال افريقيا: الاهلي يعود بثلاث نقاط غالية من الكونغو وسقوط المريخ امام سيمبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة ​دوري أبطال أفريقيا​، حقق نادي ​الاهلي المصري​ فوزا ثمينا ومستحقا على حساب ​سيمبا الكونغولي​ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمع الطرفين يوم الثلاثاء في الكونغو.



وسجل ثلاثيّة النادي الاهلي كلّ من محمد شريف في الدقيقة 16، ومجدي أفشة في الدقيقة 19، وطاهر محمّد في الدقيقة 78.

ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما حقق سيبما التانزاني الفوز على المريخ السوداني بثلاثيّة نظيفة، ليبقى في الصدارة برصيد 10 نقاط، مقابل نقطة واحدة للفريق السوداني في المركز الرابع.