فيليكس يوضح سر احتفاله المثير للجدل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

كشف البرتغالي جواو ​فيليكس​ مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني، أن الاحتفال المثير للجدل بهدفه في مواجهة فياريال، عندما قام بإيماءة باتجاه مقاعد البدلاء وكأنه يطالب شخصا ما بأن يلتزم الصمت، كان يوجهها إلى زميله البرازيلي رينان ​لودي​.



وشارك فيليكس كبديل في الشوط الثاني من تلك المباراة، وسجل الهدف الثاني، إلا أنه تم تفسير احتفاله، بأنه موجه لمدرب الفريق دييغو سيميوني، الذي أكد في المؤتمر الصحفي أنه يحب "اللاعبين المتمردين".

وقال الدولي البرتغالي:" قمت بنشر رسالة على إنستغرام موجهة للودي، ولكنكم تحبون التحدث عن أشياء لا تعرفونها".

وأوضح سبب ذلك، بان زميله كان يسخر منه لعدم تسجيل أي أهداف، مضيفا:" كان ذلك قبل المباراة، وكان يقول لي إنني لم أسجل ضد أي فريق، وعندما سجلت، قمت بالإشارة تجاهه".

يذكر ان ​اتلتيكو مدريد​ سيواجه تشيلسي في اياب دور الـ 16 من دوري الابطال.