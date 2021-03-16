سيميوني: سنبحث عن نتيجة واحدة فقط امام تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

تحدث دييغو ​سيميوني​ مدرب ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني عن الموقعة المرتقبة للفريق امام ​تشيلسي​ الانكليزي على ملعب ستامفورد بريدج في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا



ويأمل سيميوني في تعويض الخسارة ذهابا بهدف نظيف.

وقال سيميوني عشية المباراة:" نواجه فريقا جيدا للغاية، فمنذ وصول توخيل لم يخسر الفريق".

واضاف:" غدا لن نبحث سوى عن نتيجة واحدة وهي الفوز فقط، وسنبحث في تسيير المباراة بالطريقة التي نريدها".

وأكد "التشولو" أنه سيعتمد على البرتغالي جواو فيلكس في خط الهجوم غدا إلى جانب لويس سواريز.

وعلق سيميوني على العقدة التهديفية التي يعاني منها سواريز قائلاً:" ربما يكون هذا هو اليوم الذي ينهي فيه لويس هذه السلسلة".