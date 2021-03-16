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بطولة دبي: روبليف يتقدم نحو الادوار الحاسمة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

تمكن لاعب ​التنس​ الروسي ​اندريه روبليف​ من تحقيق الفوز رقم 21 على التوالي في بطولات الـ 500 نقطة وذلك على حساب الفنلندي روسوفوري بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 4 - 6 و4 - 6 في وقت لم يتخط الساعتين، ليبلغ منافسات دور ثمن نهائي بطولة دبي الدولية لكرة المضرب.

وبهذا الانتصار، روبليف يُعادل سلسلة ​موراي​ كثاني أكثر سلسلة إنتصارات متتالية في فئة 500 نقطة بواقع 21 إنتصار متتالي.

يذكر أن الكندي دينيس ​شابوفالوف​ قد بلغ ثمن نهائي بطولة دبي بفوزه على لينارد ستروف بمجموعتين دون رد 1-6 3-6 ليقابل ​هوركاتش​ المتأهل على حساب غاسكية بنتيجة 0-2.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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