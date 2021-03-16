- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بطولة دبي: روبليف يتقدم نحو الادوار الحاسمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021
تمكن لاعب التنس الروسي اندريه روبليف من تحقيق الفوز رقم 21 على التوالي في بطولات الـ 500 نقطة وذلك على حساب الفنلندي روسوفوري بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 4 - 6 و4 - 6 في وقت لم يتخط الساعتين، ليبلغ منافسات دور ثمن نهائي بطولة دبي الدولية لكرة المضرب.
وبهذا الانتصار، روبليف يُعادل سلسلة موراي كثاني أكثر سلسلة إنتصارات متتالية في فئة 500 نقطة بواقع 21 إنتصار متتالي.
يذكر أن الكندي دينيس شابوفالوف قد بلغ ثمن نهائي بطولة دبي بفوزه على لينارد ستروف بمجموعتين دون رد 1-6 3-6 ليقابل هوركاتش المتأهل على حساب غاسكية بنتيجة 0-2.