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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمار يغيب عن باريس سان جيرمان أمام ليل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021
أكد نادي باريس سان جيرمان أن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا سيغيب عن لقاء ليل يوم الأربعاء في ثمن نهائي كأس فرنسا، بالاضافة إلى زميله الإسباني بابلو سارابيا، وذلك بسبب عدم تعافيه بشكل نهائي من الاصابة والتي تعرض لها في العاشر من شهر شباط/فبراير الماضي في مواجهة كان بمسابقة الكاس.
وقال النادي الباريسي في بيان يوم الثلاثاء، أن المهاجم البرازيلي "استأنف تدريباته مع المجموعة ويواصل عمله الفردي".
ومن المرجّح ان يعود نيمار لخوض المباريات بعد فترة التوقف الدولي.