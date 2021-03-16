نيمار يغيب عن باريس سان جيرمان أمام ليل 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

أكد نادي ​باريس سان جيرمان​ أن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا سيغيب عن لقاء ليل يوم الأربعاء في ثمن نهائي ​كأس فرنسا​، بالاضافة إلى زميله الإسباني بابلو سارابيا، وذلك بسبب عدم تعافيه بشكل نهائي من الاصابة والتي تعرض لها في العاشر من شهر شباط/فبراير الماضي في مواجهة كان بمسابقة الكاس.



وقال النادي الباريسي في بيان يوم الثلاثاء، أن المهاجم البرازيلي "استأنف تدريباته مع المجموعة ويواصل عمله الفردي".

ومن المرجّح ان يعود نيمار لخوض المباريات بعد فترة التوقف الدولي.