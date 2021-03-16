بيكهام يستهدف صفقة مميزة من ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ان رغبة ديفيد ​بيكهام​ مالك نادي إنتر ميامي الاميركي بضم أحد اللاعبين المميزين من صفوف ​ريال​ مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.



ويضم إنتر ميامي بين صفوفه لاعبين مميزين وهما غونزالو هيغواين وبليز ماتويدي.

واضافت المجلة، ان بيكهام يريد ضم الظهير الأيسر ​مارسيلو​ لاعب ريال مدريد من اجل تدعيم إنتر ميامي.

ولم يحسم مارسيلو موقفه من الرحيل عن الميرينغي في الصيف المقبل، خاصة وأن عقده ينتهي نهاية الموسم القادم في حزيران 2022.

يذكر أن يوفنتوس الايطالي ايضاً يرغب بضم البرازيلي المخضرم.