سولسكاير يحث ادارة اليونايتد على ضم هالاند وتوطيد العلاقة مع رايولا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن اولي غونار ​سولسكاير​ مدرب فريق مانشستر يونايتد، قد حث إدارة الفريق على ضم مواطنه إيرلينغ ​هالاند​.



ويقدم هالاند مستويات متميزة مع بوروسيا ​دورتموند​ هذا الموسم، وارتبط بالانتقال إلى الكثير من الأندية الاوروبية الكبرى.

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفنينغ" الإنكليزية، فان سولسكاير قد تواصل مع إدارة اليونايتد، وطلب الاسراع في ضمه.

وأشارت إلى أن سولسكاير قد اجتمع مع جون مورتوغ مدير الكرة الجديد في الشياطين الحمر، وأبلغه بأن هالاند هو أولوية النادي بالاضافة الى توطيد العلاقة مع مينو رايولا وكيل النروجي.

وتعد العلاقة بين مينو رايولا ومانشستر يونايتد ليست مثالية مؤخراً، ولكن النادي الإنكليزي يسعى لتحسينها لحسم صفقة هالاند.