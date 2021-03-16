غلطة سراي يجدد عقد موسليرا حتى 2024

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

اعلن نادي ​غلطة سراي​ التركي عن تجديد عقد حارس مرمى الفريق فرناندو ​موسليرا​، لـ3 مواسم قادمة حتى 2023/2024.



وقال موسليرا أثناء التوقيع على عقده الجديد:" الأمر ليس سهلا، فأنا على بعد 15 ألف كيلومتر من بلدي، لكني أشعر هنا كأنه بيتي الثاني".

وسيحصل الاوروغوياني المخضرم صاحب الـ34 عاما، على 2.5 مليون يورو (2.9 مليون دولار) مع الفريق التركي في الموسم الواحد.

وقال رئيس النادي، مصطفى جنكيز خلال توقيع العقد:" موسليرا اسم رائع، إنه اسم يعرفه ويحترمه الجميع، محليا وخارجيا".