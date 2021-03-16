ريال مدريد يفتح تحقيقا بعد قرصنة موقعه الرسمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

قرر نادي ​ريال مدريد​ فتح تحقيق، بعد قرصنة موقع الرسمي يوم الثلاثاء، وتم الاعلان عن خبر كاذب وهو اصابة اللاعب ​رودريغو​.



وأشار متحدث باسم ريال مدريد إلى أن الجناح البرازيلي رودريغو غير مصاب، وأنه سيكون جاهزا لمواجهة أتالانتا في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، في وقت لاحق اليوم، كما أكد أن النادي يحقق فيما حدث.

بدوره، كان قد كشف موقع غول الايطالي، ان والد اللاعب علم بالخبر، واتصل برودريغو للاطمئنان عليه، لكن الأخير تفاجأ بالأمر، وأخبره أنه لم يتعرض للاصابة.