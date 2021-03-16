شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يشارك في كأس العالم للرماية بالعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت على ميدان الرماية في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بطولة كأس العالم البارالمبية للرماية 2021، التي ستستمر البطولة حتى 25 من شهر مارس/ آذار الجاري.

ويشارك في منافسات البطولة التي تستضيفها الإمارات للمرة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 157 مشاركاً، منهم 125 لاعباً ولاعبة، ترافقهم إداراتهم الفنية والتدريبية ورؤساء الوفود الذين يمثلون 25 دولة من مختلف قارات العالم.

ويتنافس المشاركون في 27 مسابقة متنوعة سواء للفرق أو للمسابقات الفردية الخاصة بفئة الرجال أو السيدات، وتتألف قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة من خمسة لاعبين على رأسهم البطل البارالمبي عبدالله سلطان العرياني، وسيف النعيمي، وعبد الله الأحبابي، وعبيد الدهماني، وعبدالله سيف العرياني، إضافة إلى الإداري محمد خليل الحمادي، والمدربان أحمد خليل الحمادي، وأحمد بيربخش.

وعلى هامش انطلاق البطولة عقدت اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً مشترك مع اتحاد الإمارات للرماية، حضره كل من ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية والمستشار الفني للجنة طارق الصويعي، والسكرتير العام للجنة شريف حمدي، بينما حضر من جانب اتحاد الإمارات للرماية عبدالله الزعابي الأمين العام للاتحاد، والدكتور محمد عامر المدير الفني للاتحاد.

وتناول الاجتماع المساهمات السابقة والتعاون المستمر بين اللجنة البارالمبية واتحاد الإمارات للرماية، والذي كان له نتائج مهمة جداً، ظهرت في الكثير من المناسبات، كما أكد المجتمعون على أهمية استمرار وتعزيز هذا التعاون خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى توفير المناخ المناسب لزيادة عدد اللاعبين من أصحاب الهمم وتطوير مستوياتهم، من خلال إقامة دورات خاصة للمدربين، والمشاركة المكثفة في أهم البطولات المحلية والعالمية.

من جهة أخرى، أشار الاجتماع إلى أهمية استضافة الإمارات العربية المتحدة لكأس العالم للرماية البارالمبية، وبالخصوص لجهة تحضير أبطال الإمارات المؤهلين للمشاركة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021.

وأشار ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، إلى أهمية إقامة مثل هذه البطولات على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تنقل للعالم أجمع الصورة الحقيقية للإمارات، ومدى التطور والرقي الذي وصلت إليه في جميع المجالات، في ظل الدعم اللامحدود المقدم من القيادة الرشيدة، وبالخصوص للرياضة والرياضيين في الدولة.

كما أكدّ أن البطولة تشكّل فرصة رائعة لأبطال الإمارات من أصحاب الهمم في التحضير للبطولات الدولية القادمة وعلى رأسها دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.

وأعرب المهيري عن سعادته بالتعاون المستمر والدائم مع اتحاد الإمارات للرماية، وبما حققه ويحققه هذا التعاون من نتائج رائعة على جميع المستويات، وهذا كله يصب في خدمة رياضة الرماية خصوصاً، والرياضة الإماراتية على العموم، ويساهم في تطوير مستوى أبطال الإمارات، وهذا ما أظهرته، وتظهره نتائج أبطالنا من أصحاب الهمم في أهم المحافل الدولية.