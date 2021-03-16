أفضل أشواط الأهلي في البطولة.. المارد الأحمر يتقدم على فيتا بثنائية في الشوط الأول (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، بتقدم الفريق الأحمر بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ونجح محمد شريف فى إحراز الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 6 بعدما انطلق بالكرة من الجبهة اليسرى ليسجل ببراعة في شباك حارس فيتا.

ونجح محمد مجدى أفشة فى تسجيل الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 19 بعدما راوغ لاعب فيتا كلوب من الناحية اليمنى وسدد كرة صاروخية أرضية اصطدمت بالقائم قبل أن تستقر فى قلب المرمى.

وقدم الأهلي واحدا من أفضل أشواطه في البطولة حتى الآن، إذ نجح في الضغط العالي بقوة على لاعبي فيتا كلوب، وشكل لاعبو الأحمر هجمات مرتدة نموذجية على الفريق الكونغولي، أسفرت عن هدفين.

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن.

شاهد هدفي الشوط الأول