أفشة يعزز تقدم الأهلي بالهدف الثاني في مرمى فيتا كلوب

الشارقة - اميمة ياسر -

عزز محمد مجدي أفشة تقدم فريقه الأهلي بالهدف الثاني في مرمى فيتا كلوب في الدقيقة 19 من عمر المباراة، التي تقام حالياً على ملعب ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تقدم بالهدف الأول في شباك فيتا كلوب، عن طريق اللاعب محمد شريف في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف

خط الوسط : السولية وآليو ديانج ومحمد شريف وأجايي وقفشة

خط الهجوم: مروان محسن