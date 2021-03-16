قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت قناة "أون تايم سبورت" عن إذاعتها مباراة الزمالك نظيره الترجي التونسي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكدت القناة أنه سيتم إذاعة المباراة على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام في مصر.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

كما يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 4، بتعليق محمد بركات.

الزمالك وصيف النسخة الماضية من البطولة، افتتح مشواره في المجموعات بتعادل سلبي على أرضه أمام مولودية الجزائر، وبنفس النتيجة تعادل أيضا مع تونجيت السنغالي في السنغال في الجولة الثانية، ثم خسر على يد الترجي 3-1، في تونس بالجولة الثالثة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، فيما يتصدر الترجي الترتيب برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر بـ5 نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للزمالك، الذي تولى المهمة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي جيمي باتشيكو، اللقاء بالتشكيل التالي:

جنش

عبدالله جمعة - الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

أشرف بنشرقي - طارق حامد -إمام عاشور- فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو

يوسف أوباما

ويغيب عن الابيض، أحمد فتوح للإيقاف، وشيكابالا للإصابة.