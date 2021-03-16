بث مباشر.. مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة فيتا كلوب الكونغولي والأهلي المصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، والذي جاء على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف

خط الوسط : السولية وآليو ديانج ومحمد شريف وأجايي وقفشة

خط الهجوم: مروان محسن

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بالقاهرة بثلاثية نظيفة، ثم خسر أمام سيمبا التنزاني في تنزانيا بهدف نظيف في الجولة الثانية، ثم تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة 2-2، في الجولة الثالثة .

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الوصيف، فيما يتصدر سيمبا التنزاني الترتيب بـ7 نقاط.