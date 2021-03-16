موسيالا يتسلق المراتب.. ووالدته تقوده إلى التمارين!

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برلين : أزعج جمال موسيالا الإنكليز بقراره تمثيل منتخب ألمانيا لكرة القدم، فيما لا يزال لاعب الوسط الهجومي اليافع يعوّل على والدته لتقلّه إلى تمارين بايرن ميونيخ الألماني، القريب من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء على حساب لاتسيو الإيطالي.

وقّع موسيالا الشهر الجاري عقداً لخمسة أعوام مع بايرن، بعد أسبوع من بلوغه الثامنة عشرة، فأصبح يحظى براتب سنوي يبلغ 6 ملايين دولار بحسب التقارير.

قد يشارك ذو الوجه الطفولي في مباراته الخامسة في دوري أبطال أوروبا الأربعاء ضد لاتسيو، بعد تسجيل أول أهدافه القارية في مواجهة الذهاب في روما (4 1).

وُلد موسيالا في مدينة شتوتغارت لوالدة ألمانية ووالد بريطاني نيجيري،، لكنه انتقل في طفولته إلى عاصمة الضباب لندن. نشأ في صفوف أكاديمية تشلسي قبل الانضمام إلى بايرن في 2019.

قال برانكو ميلينكوفسكي مدربه الأول في ليهنيترس في مدينة هيسن لقناة "ايتش آر سبورت": "كان دوما أفضل من باقي الأولاد، ولعب بمواجهة فئة تكبره سنتين".

مثّل موسيالا منتخبي إنكلترا وألمانيا للفئات العمرية. صادق الاتحاد الدولي (فيفا) يوم الجمعة على قراره تمثيل منتخب ألمانيا، وذلك بعد تمثيل المنتخب الإنكليزي لتحت 21 عاماً مرتين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

قبل الكشف عن قراره، في اليوم التالي من تسجيله لبايرن ليصبح أصغر هداف للفريق البافاري في دوري الابطال، اتصل بمدرب منتخب انكلترا غاريث ساوثغيت.

قال موسيالا لمجلة "كيكر" المتخصّصة "أردت شرح أسباب قراري لجون ماكديرموت (المدير التقني في الاتحاد الانكليزي) وغاريث ساوثغيت".

تابع "خاب أملهما نوعاً ما، لكنهما تفهما قراري وتمنيا لي التوفيق". لجأ إلى نبضات قلبه عندما اختار تمثيل ناسيونال مانشافت.

"قلبان"

يشرح موسيالا الذي وصفت كيكر صعوده بالـ"صاروخي": "لدي قلبان، واحد لألمانيا وثان لإنكلترا. وأنا فخور لتمثيل ألمانيا الآن.. سيستمر الاثنان بالخفقان".

وأردف "وُلدت في ألمانيا وهناك بدأت ممارسة كرة القدم، لكني نشأت في انكلترا ولدي العديد من الاصدقاء هناك.. فكّرت كثيرا بهذا الامر، لم يكن قرارا سهلا".

اصبح أصغر لاعب في تاريخ بايرن، عندما استهل مشواره في حزيران/يونيو الماضي بعمر 17 عاما و115 يوما.

اصبح أصغر مسجل في تاريخ بايرن ضمن الدوري المحلي، عندما هزّ شباك شالكه (8 صفر) اثر نزوله بديلا في أيلول/سبتمبر الماضي.

بعد متابعة موسيالا في كانون الثاني/يناير، قال مدرّب المنتخب يواكيم لوف "هو موهبة استثنائية".

يتردّد أن لوف سيمنح موسيالا فرصة ظهوره الدولي مع منتخب الكبار ضمن تصفيات مونديال 2022 ضد إيسلندا، رومانيا ومقدونيا الشمالية في نهاية آذار/مارس.

مع ذلك، يشعر موسيالا انه مضطر لمناداة مدرب المنتخب بـ"السيد لوف".

أضاف "اتطلع الآن للتعرف أكثر إلى الفريق في مارس. كشف لي السيد لوف عن مسار واضح في المنتخب خلال محادثاتنا".

صحيح أن موسيالا اصبح على رادار لوف الذي سيترك منصبه بعد كاس أوروبا، لكن اللاعب اليافع لا يزال يحضر إلى التمارين رفقة والدته.

أردف قائلا "أعمل الآن للحصول على رخصة قيادة، واتطلع للقيادة بمفردي".

يهدف أيضا للحصول على موقع في تشكيلة المنتخب في كأس أوروبا الصيف المقبل، حيث تلتقي ألمانيا كلا من فرنسا، البرتغال والمجر في مجموعة نارية "سأقدم كل شيء في المباريات المتبقية (مع بايرن) كي يتم اختياري لكأس أوروبا".

برغم صعوده الصاروخي، لا يزال موسيالا في طور التعلم، وقد استهل حتى الان سبع مباريات فقط في مختلف المسابقات.