3 عوامل ترجح كفة الزمالك على الترجى التونسي

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القاهرة - سامية سيد - يتسلح الزمالك بـ 3 عوامل تزيد من فرصه في الفوز بمباراة الترجى التونسي المقرر لها اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خصوصا أن الأبيض يبحث عن الفوز لتعزيزه موقفه في المجموعة لا سيما بعد تعادلين أمام المولودية الجزائري وتونجيث السنغالى والخسارة أمام الفريق التونسي.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية 3 عوامل ترفع من حظوظ الزمالك في الفوز بمباراة الترجى التونسي.

كارتيرون "كعبه عالى" على الترجي

سبق لكارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك وواجه الترجى التونسى في 8 لقاءات، خلال قيادته الأهلى والزمالك والرجاء المغربى، حيث واجه ابناء "باب سويقة" مع المارد الأحمر في 4 مواجهات حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراة واحدة، وخسر أخرى.

كما قاد كارتيرون فريق الرجاء البيضاوى المغربى للفوز على الترجى بنتيجة 2 / 1 في 29 مارس 2019 ليحصد لقب السوبر الأفريقي حينها.

قاد كارتيرون الزمالك ثلاث مواجهات أمام الترجى التونسى كانت المباراة الأولى في 14 فبراير 2020 بالسوبر الأفريقي وحقق الفارس الأبيض الفوز بنتيجة 3 / 1 في الدوحة وأقتنص اللقب، ثم أطاح الزمالك بالفريق التونسى من ربع نهائي دورى الأبطال بعدما حقق الفوز عليه في القاهرة بنتيجة 3 / 1 وخسر في رادس بهدف دون رد.

الزمالك صاحب الأرض

تقام مواجهة الزمالك والترجى التونسي على ستاد القاهرة الأمر الذى يرفع من حظوظ الفريق الأبيض من الفوز بعكس الترجى الذى سافر من تونس إلى القاهرة ومن المؤكد أنه تعرض للإرهاق ومشاق السفر الأمر الذى يصب في مصلحة الأبيض.

إصرار لاعبي الزمالك على مصالحة الجماهير

يضع لاعبو الزمالك نصب أعينهم تقدير جماهير الزمالك الغاضبة من تراجع النتائج في دوري أبطال أفريقيا الأمر الذى يمنحهم حافزا معنويا وإصرارا لتخطى عقبة الترجى وتحسين وضعهم في المجموعة.

ويتربع الترجي التونسي على عرش مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد ثلاثيته في شباك القلعة البيضاء، برصيد 7 نقاط، بينما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1ـ الترجي التونسي: 7 نقاط

2ـ مولودية الجزائر: 5 نقاط

3ـ الزمالك: نقطتين

4ـ تونجيث: نقطة واحدة