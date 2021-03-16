شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وأجايي ومحمد شريف ومروان محسن.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة أخيرة مع لاعبيه قبل التحرك إلى ملعب الشهداء الذي يستضيف مباراة فريقه ضد فيتا كلوب ، وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التمركز الجيد داخل الملعب والضغط على الخصم وعدم منحه الحرية في تحضير الهجمات من وسط ملعبه، مع اللعب على المساحات التي سيخلفها تقدم لاعبي فيتا كلوب.