شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الإسماعيلى مع صافرة جهاد جريشة قبل مواجهة طلائع الجيش اليوم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى الحكم الدولى جهاد جريشة إدارة مباراة الإسماعيلى مع طلائع الجيش والمقرر انطلاقها فى السابعة من مساء اليوم، لحساب منافسات الجولة الــ16 من عمر بطولة الدورى المحلى.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 20، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعدما لعب 15 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 20.

وسبق لجهاد جريشة إدارة 27 مباراة للإسماعيلى، حيث فاز فى 9 وتعادل 11 وخسر 7 ، وله 34 هدفًا وعليه 30 هدفًا ،وكلين شيت فى 10 لقاءات.

الدورى العام ..* يوم 28 نوفمبر 2005 فاز على أسمنت أسيوط 4 / صفر بالإسماعيلية ( معتصم سالم 2 وعمر جمال وأحمد فتحى )* يوم 5 نوفمبر 2006 تعادل مع المقاولون العرب صفر / صفر بالإسماعيلية* يوم 2 فبراير 2007 تعادل مع طلائع الجيش 2 / 2 بالقاهرة ( محمد فضل وأحمد سمير فرج )* يوم 24 فبراير 2008 تعادل مع الترسانة صفر / صفر بالقاهرة* يوم 20 ديسمبر 2008 فاز على الترسانة 2 / 1 بالقاهرة ( مصطفى كريم 2 منهم ضربة جزاء )* يوم 19 أكتوبر 2009 تعادل مع طلائع الجيش 1 / 1 بالإسماعيلية ( عبد الله الشحات )* يوم 2 مايو 2011 تعادل مع الزمالك صفر / صفر بالإسماعيلية* يوم 27 ديسمبر 2011 خسر من الأهلى ” موسم ملغى ” صفر / 1 بالقاهرة ( عبد الله السعيد فى مرمى فريقه السابق )* يوم 29 مارس 2013 خسر من الزمالك صفر / 2 بالقاهرة* يوم 1 مايو 2014 فاز على الزمالك 1 / صفر بالإسماعيلية ( جون آنطوى )* يوم 21 سبتمبر 2014 تعادل مع مصر المقاصة 2 / 2 بالإسماعيلية ( جون آنطوى ومحمود عبد العزيز )* يوم 22 أكتوبر 2014 تعادل مع الأهلى صفر / صفر ملعب الأهلى بالجونة* يوم 7 نوفمبر 2015 فاز على حرس الحدود 4 / صفر بالإسكندرية ( مروان محسن من ضربة جزاء وسعد حسنى وعماد حمدى ومحمود شيكابالا )* يوم 23 ديسمبر 2015 خسر من مصر المقاصة 1 / 4 بالإسماعيلية ( مروان محسن / محمود وحيد 2 فى مرمى فريقه )* يوم 11 فبراير 2016 خسر من الإنتاج الحربى صفر / 3 بالقاهرة* يوم 17 سبتمبر 2016 خسر من الأهلى صفر / 1 بالقاهرة ( عبد الله السعيد فى مرمى فريقه السابق )* يوم 22 أكتوبر 2016 فاز على الشرقية 1 / صفر ملعب الشرقية ببنها ( إيمانويل بناهينى )* يوم 10 ديسمبر 2016 تعادل مع الداخلية 2 / 2 بالقاهرة ( باهر المحمدى ومحمد أبو المجد بوشا من ضربة جزاء )* يوم 25 فبراير 2017 تعادل مع طلائع الجيش 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمود متولى من ضربة جزاء )* يوم 22 يونيه 2017 فاز على أسوان 3 / 2 بأسوان ( دييجو كالديرون وإبراهيم حسن وحسنى عبد ربه من ضربة جزاء )* يوم 9 سبتمبر 2017 فاز على الاتحاد 4 / 2 بالإسكندرية ( ديجو كالديرون وموسى كمارا وريتشارد بافور وإبراهيم حسن )* يوم 1 مارس 2018 فاز على سموحه 2 / 1 بالإسكندرية ( ديجو كالديرون 2 )* يوم 2 أغسطس 2018 تعادل مع الأهلى 1 / 1 بالقاهرة ( لسعد الجزيرى )* يوم 28 يناير 2019 فاز على الاتحاد 2 / صفر بالإسماعيلية ( كريم بامبو ووجيه عبد الحكيم )* يوم 10 مايو 2019 تعادل مع الإنتاج الحربى صفر / صفر بالقاهرة* يوم 2 أكتوبر 2019 خسر من المصرى 1 / 3 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( محمد الشامى ) كأس مصر ..* يوم 24 ديسمبر 2008 خسر من الداخلية فى دور الـ 32 بنتيجة صفر / 1 الإنذارات لـ 42 لاعبًا ..• 4 إنذارات لعمر جمال• 3 إنذارات لكل من الغينى صموئيل جونسون وشوقى السعيد ومحمد فتحى ومحمد أبو المجد ” بوشا ” ومحمود متولى• إنذارين لكلا من عبد الله الشحات وعمرو السولية وأحمد عبد العزيز ” مودى ” ومحمد فوزى• إنذار لكلا من سيد معوض وشريف عبد الفضيل وحسنى عبد ربه ومحمد فضل وأحمد سمير فرج وهانى غيث ومهاب سعيد وأحمد خيرى ومعتصم سالم وأحمد خليفة ومحمد حمص وعصام الحضرى وعبد الله السعيد وأحمد صديق والنيجيرى جودوين وعمر الوحش ومحمود حمد ومروان محسن وبهاء مجدى وأحمد سمير والنيجيرى كينيث أيكى وطه عادل وسامح عبد الفضيل ومحمد عواد ومحمد هاشم وإبراهيم حسن وعماد حمدى وشكرى نجيب والكولومبى دييجو كالديرون وأحمد أيمن وأحمد مدبولى وباهر المحمدى. الطرد لـ 4 لاعبين ..• الطرد بعد إنذارين أحمد عبد العزيز ” مودى ” وصموئيل جونسون وشوقى السعيد ومحمد فوزى 6 ضربات الجزاء للإسماعيلى ..• فى مباراة الترسانة 2009• فى مباراة حرس الحدود 2016• فى مباراة الشرقية 2017• فى مباراة الداخلية 2017• فى مباراة طلائع الجيش 2017• فى مباراة أسوان 2017 7 ضربات الجزاء على الإسماعيلى ..• فى مباراة طلائع الجيش 2007• فى مباراة الإنتاج الحربى 2016• فى مباراة الأهلى 2017• فى مباراة الداخلية 2017• 3 فى مباراة المصرى 2019 مصادفة ..• أول مباراة له بالدورى المصرى كانت يوم 28 نوفمبر 2005 عندما فاز الإسماعيلى على أسمنت أسيوط 4 / صفر بالإسماعيلية• حصل الغينى صموئيل جونسون على 3 إنذارات خلال مشاركته مع الدراويش من ضمنهم الكارت الأحمر كما حصل على إنذار أثناء إرتدائه قميص طلائع الجيش ضد الإسماعيلى

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 9 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى 4 منها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.