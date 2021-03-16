شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر يضيف الهدف الثالث للأهلي في مرمى فيتا كلوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الهدف الثالث لفريقه في مرمى فيتا كلوب في الدقيقة 79 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء الهدف من هجمة من الجبهة اليمنى وصلت محمد هاني ولعبها لوالتر بواليا الذي مررها إلى طاهر ويسددها الأخير في المرمى.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب ، و التي تجمعهما عصر اليوم على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الإولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي: محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأجاي ومحمد شريف ومروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، علي لطفي، أحمد رمضان بيكهام، سعد سمير، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، والتر بواليا ، حسين الشحات.

ويخوض فريق الأهلي مباراة صعبة وفارقة في مشواره الإفريقي عندما يلتقي فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الإولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة اليوم تحمل رقم 4، بعدما سبق أن التقى الأهلي بفريق فيتا كلوب في3 مناسبات تمكن نادي القرن من تحقيق الفوز في مناسبة وتعادل في الثانية، وخسر في الثالثة.

وسجل لاعبو الأهلي 4 أهداف في شباك فيتا كلوب عن طريق ناصر ماهر، لاعب وسط الفريق وصاحب أول الأهداف في شباك بطل الكونغو، وعلي معلول، ظهير أيسر الفريق، ثم محمد شريف ومروان محسن مهاجمي الفريق.

نسخة 2019 من بطولة دوري أبطال وتحديدا الجولة الأولى من دور المجموعات شهدت المواجهة الأولى بين الفريقين، وأقيمت في مطلع يناير على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد عن طريق ناصر ماهر، وعلي معلول، فيما أقيمت المواجهة الثانية على ملعب الشهداء في مدينة كينشاسا وانتهت بخسارة الأهلي بهدف دون رد.

وكانت المواجهة الثالثة في النسخة الجارية من البطولة لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات، وأقيمت في القاهرة وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي2-2، بعدما واجه الأهلي حال من عدم التوفيق، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المؤكدة.