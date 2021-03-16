شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار كارتيرون مع الزمالك فى أفريقيا.. تتويج بالسوبر و8 معارك كروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة أفريقية جديدة يدخلها فريق الزمالك، أمام الترجى التونسى فى اطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، فى التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة ، فى الظهور الأول لكارتيرون بعد تولى المهمة الفنية للفريق الأبيض من جديد.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك خلفا لباتشيكو الذى رحل بعد مباراة الفريق أمام سيراميكا فى الدورى، و التى انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين .

خلال الولاية الأولى لكارتيرون مع الزمالك، قاد الديك الفرنسى الفريق الأبيض فى 8 مباريات أفريقية، حقق الفوز فى اثنتين وتعادل فى 3 وخسر فى مثلها، منها 7 فى دورى الأبطال، ومباراة السوبر الافريقى أمام الترجى التونسى وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فاز كارتيرون على أول أغسطس 2\0، و تعادل مع زيسكو 1\1 ، ثم فاز عليه 2\0 ، وتعادل مع مازيمبى 0\0 ، ثم تعادل مع أول اغسطس 0\0 ، وتغلب على الترجى فى ربع النهائى 3\1، وخسر منه فى لقاء العودة بهدف نظيف .

وبعد رحيل كارتيرون عن الزمالك تولى تدريب التعاون السعودى خلال سبتمبر الماضى، لكنه عاد مرة أخرى لتدريب لقلعة البيضاء، وستكون مباراة الترجى اليوم هى أول ظهور للخواجة الفرنسى مع الزمالك.