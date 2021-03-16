شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى يحضر مران بيراميدز الأخير في تنزانيا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا وطاقم السفارة المصرية، على حضور المران الأخير لفريق نادي بيراميدز في دار السلام استعدادا لمواجهة نامونجو.

ويحل بيراميدز ضيفا غدا في الثالثة عصرا على نظيره نادي نامونجو في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يعتلي بيراميدز قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من فوز بثلاثية نظيفة على نكانا الزامبي.

ورحب خالد بدر رئيس بعثة بيراميدز في تنزانيا بالسفير وطاقم السفارة، وتابعوا المران الأخير المقام بأحد الملاعب الفرعية بعد تبديل المران الرئيسي على ملعب المباراة بالأمس.

وتقرر أن يرتدى بيراميدز الطاقم الأسود ، بينما يرتدى حارس المرمى الطاقم الرمادى .