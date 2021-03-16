كل ماتريد معرفته عن مباراة الطلائع والإسماعيلى بجهاز الرياضة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يواجه طلائع الجيش نظيره الاسماعيلى في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بختام منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل مع انبى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الدراويش من الأهلى بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة للمسابقة.

ترتيب طلائع الجيش والاسماعيلى في جدول الدوري

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 3 وتعادل في 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 15 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 20 هدفاً.

تاريخ مواجهات الطلائع والاسماعيلى

منذ صعود طلائع الجيش موسم 2004/2005، التقى الفريقان في 31 مواجهة سابقة، حقق الإسماعيلي 13 فوزا، مقابل 7 للطلائع، وانتهت 11 مواجهة بالتعادل منها 3 تعادلات سلبية، سجل الإسماعيلي 43 هدفا مقابل 28 للطلائع.

يتصدر عبد الله السعيد - لاعب بيراميدز حاليا- قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف، بينما يتصدر هدافي الطلائع في الإسماعيلي جمعة مشهور برصيد 4 أهداف.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة فى 12 يناير 2020 ، سجل ثنائية الاسماعيلى عبد الرحمن مجدى وبيكيتى سيلفا وسجل للطلائع ناصر منسى

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله أحمد مدبولى في اللقاء الذى أقيم في 28 سبتمبر 2020 بالجولة 30 للمسابقة.

بسيونى يحذر من انتفاضة الإسماعيلى

وحذر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه من انتفاضة الإسماعيلى الذى تلقى خسارة من الأهلى فى مباراته الأخيرة بالدوري ويسعى لاعبوه لنفض غبار الهزائم وتحقيق انتصار غائب منذ فترة طويلة ، ووصل عبد الحميد بسيونى لمباراته رقم 100 فى مسيرته التدريبية بعدما قاد فريقه للتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، واستطاع بسيونى أن يحقق الفوز فى 40 مباراة بينما تعادل فى 35 لقاء وخسر 25 مواجهة أخرى.





يوفيتش يفتش عن مصالحة الجماهير بالهروب من القاع

وشدد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي، على ضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج، مطالباً اللاعبين ببذل أقصى طاقتهم للهروب من القاع والعودة بالدراويش إلى مكانتهم الطبيعية.