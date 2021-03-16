شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة دييجو رولان ومدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز، عن السبب وراء استبعاد المهاجم الدولي الأوروجوياني ديبجو رولان من تشكيل فريق الكرة إلى تنزانيا، لمواجهة نظيره نادي نامونجو في كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نامونجو في الثالثة عصر غد الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أوضح المنيري أن المهاجم الأوروجوياني خرج مصابا في مباراة العبور بكأس مصر قبل السفر إلى تنزانيا، وخضع لأشعة على الفور بأحد المراكز الطبية، وثبتت إصابته بمزق في العضلة الأمامية.

وشدد الطبيب على أن اللاعب يخضع حاليا في القاهرة لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل يستمر لمدة أسبوعين منذ الإصابة على أمل تجهيزه للمشاركة في أقرب وقت ممكن.